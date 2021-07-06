Довели до суда: ДТП липецкого сенатора

Очевидцы аварии подозревают, что теперь уже бывший сенатор был пьян, хотя сам чиновник утверждает, что ему вдруг стало плохо.

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Три дела по факту нарушений ПДД бывшим сенатором от исполнительной власти Липецка Олега Королева направлены в судебные участки Правобережного и Левобережного судебных районов Липецка. В одном из дел бывший член Совета Федерации обвиняется по ч. 2 ст. 12.27 КоАП — оставление места ДТП, за что предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав на срок до полутора лет или административный арест на 15 суток.

Два других обвинения не озвучиваются, но известно, что Королев отказался от прохождения медосвидетельствования, а на снятых очевидцами кадрах видно, что он выезжает на полосу встречного движения. Рассмотрение дел назначено на 9 и 15 июля, пишет «Коммерсантъ».

Виртуозное вождение тогда еще действующий сенатор демонстрировал 13 мая 2021 года. Но уже на следующий день губернатор Липецкой области Игорь Артамонов направил в Совет Федерации просьбу привлечь сенатора к административной ответственности.

Сложить с себя полномочия сенатора 69-летний Королев решился только через месяц после своей скандальной поездки, написав заявление «по состоянию здоровья».

Сбив ребенка во дворах, чиновница получила... компенсацию в размере 120 тысяч рублей.

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