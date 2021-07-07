Госдума хочет изменить «налог на роскошь»

Роскошными предлагается считать автомобили стоимостью от 4 млн рублей.

С таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

«Законопроект такой внесен в Государственную думу фракцией ЛДПР. Мы подняли цифры, исходя из простой логики: мы посчитали, когда в последний раз была эта цифра указана, посмотрели инфляцию. Сегодня практически можно в два раза эту сумму поднять. Поэтому решение вопроса есть», — цитирует АГН «Москва» Сергея Катасонова.

То есть планка стоимости автомобилей, попадающих под повышенный транспортный налог, может быть поднята с нынешних 3 млн до 4 млн рублей.

Напомним, что сегодня автомобили стоимостью более 3 млн рублей, но менее 5 млн рублей, облагаются транспортным налогом с коэффициентом 1,5. При этом машины эти нельзя назвать роскошными. Например, в текущем году из-за роста цен в список попали такие модели, как Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller, Skoda Kodiaq, Mazda CX-9, Honda Pilot, Kia Mohave и даже бюджетный внедорожник Toyota Fortuner.

Введение налога на роскошь для машин стоимостью до 3 млн рублей оказалось слухом.

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