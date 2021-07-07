Видеорегистратор снял момент, когда в Jeep Grand Cherokee ударила молния, причем четыре раза!

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Это видео было снято в Канзасе (США) во время сильной грозы. Автомобиль приближается к перекрестку и включает поворотник, как вдруг в него бьет молния. За первым ударом следуют еще три.

Сразу после попадания молнии фонари внедорожника гаснут — его электрика, вероятно, перегорела. Также заметно, что автомобиль приседает — его передние шины, кажется, лопнули.

Со слов владельца регистратора, в машине ехала супружеская пара с младенцем и двумя детьми в возрасте до 2 лет. К счастью, никто из них не пострадал.

Удар молнии — страшная вещь, но, как показывает практика, автомобили — относительно безопасное место: разряды уходят через кузов в землю, не причиняя пассажирам вреда. Это уже не первое видео попавшей в автомобиль молнии со счастливым концом. Например, Ричард Хаммонд в одном из выпусков Top Gear провел эксперимент и с помощью специальной установки направил молнию в VW Golf, который после этого исправно работал.

Еще одно видео попадания молнии в автомобиль вы можете найти здесь.

Фото, видео: YouTube