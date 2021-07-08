19% россиян готовы купить авто с пробегом из-за рубежа

Среди трудностей, которые останавливают от приобретения таких авто, называют сложность оформления при «растаможке».

Материалы по теме 3 важных изменения для водителей с 1 июля 2021 года

В сегменте б/у спрос уже превышает предложение, что подталкивает россиян обратить внимание на ввоз подержанных авто из-за рубежа. Эксперты выяснили, как россияне относятся к приобретению таких машин, в том числе в свете ужесточения правил ввоза. Лишь 19% россиян готовы рассмотреть такой вариант, при этом 41% опрошенных считают, что новые правила снижают шансы покупки недорогих заграничных авто с пробегом, говорится в исследовании РГС Банка.

Каждый пятый опрошенный (23%) отметил, что нововведения усложнят процесс покупки из-за дополнительных проверок, которые должны будут проходить все ввозимые в Россию подержанные транспортные средства. Еще 13% россиян считают, что введение нового ГОСТа снизит выбор ввозимых авто.

Однако 16% респондентов уверены, что строгая проверка машин защитит рынок от автохлама, 13% — что повысится безопасность ввозимых автомобилей, а 8% — что такие меры наведут порядок в вопросах автоимпорта.

Пока только 8% россиян готовы приобрести подержанную машину из-за рубежа, а 11% хотели бы, но не знают, как это осуществить.

Отвечая на вопрос, как можно приобрести б/у авто из-за границы, 40% россиян выбрали заказ у компании-посредника, 28% готовы купить такой автомобиль с рук, 22% респондентов воспользуются покупкой через аукцион, а 10% готовы доверить свой заказ посреднику — частному лицу.

Среди трудностей, которые останавливают от приобретения таких авто, называют трудность оформления при «растаможке» (28%) и риск ее непрохождения (20%). 20% респондентов смущает длительность такой поставки и сложности получения кредита на б/у автомобили — 45%.

С 1 июля ввезти подержанную иномарку стало сложнее.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС