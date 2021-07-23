Восьмилетний сын блогера проехался по улице на Мерседесе

А депутат Госдумы усадил за руль десятилетнюю дочь и собаку.

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Московский инстаблогер, сетевой предприниматель, бизнес-тренер, спортсмен и бывший участник проекта «Дом-2» Антон Гусев дал своему восьмилетнему сыну проехать по улице с оживленным движением за рулем автомобиля Mercedes-Benz.

Видео процесса отец ребенка выложил в Instagram, выразив в подписи уверенность, что мальчик достиг возраста, когда нужно учиться водительскому мастерству.

Сказал ему: «Рискуй всегда и везде, принимай решения, исходя из своего желания. Очень умный парень растет! Хочу, чтобы он повзрослел быстрее и понял, что в жизни нужно быть сильным, где-то даже хладнокровным. Жизнь любит тех, кто всегда развивается!» — подчеркнул Гусев в сопроводительной подписи.

По сообщению ряда источников, Гусев уговаривал сесть мальчика за руль в течение 20 минут. В итоге ребенок за рулем разогнался до 50 км/ч. В ходе поездки отец советовал ему правильно держать руль, смотреть вперед и «контролировать баланс». В ГИБДД Москвы сообщили, что инцидент произошел в Подмосковье и все материалы переданы коллегам, написал в пятницу 23 июля Telegram-канал «Подъем».

Позднее в тот же день источник опубликовал пост о том, что депутат Госдумы Александр Васильев усадил за руль десятилетнюю дочь и собаку по пути на дачу, считая, что таким образом он приучает ребенка к автомобилю и «воспитывает правильное отношение». В финале сообщения говорится о том, что герой первого инцидента, Антон Гусев, уже получил штраф в 30 000 рублей.

ГИБДД внимательно следит в соцсетях за блогерами, нарушающими ПДД — иногда за один день ловят сразу несколько таких лихачей.

Видео: YouTube / Енот Брю Анекдот