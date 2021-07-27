Новый Mercedes-Benz Citan — первые подробности — журнал За рулем

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Новый Mercedes-Benz Citan - первые подробности

У практичной новинки много общего с Renault Kangoo, на базе которого она сделана. История X-класса повторяется?

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Тизерная кампания нового Citan продолжается. Его премьера состоится 25 августа 2021 года. Пока же MercedesBenz публикует новые подробности о машине и одну ни о чем не говорящую фотографию.

В частности, заявлено, что «безопасность является основным принципом Mercedes-Benz», а значит «каблучок» будет оснащаться «широким спектром современных систем помощи водителю».

Citan получит систему удержания в полосе Active Lane Keeping Assist, которая также представлена в новых C- и S-классах. Она будет входить в стандартную комплектацию Citan, как и система аварийного торможения Active Brake Assist, система мониторинга слепых зон Blind Spot Assist и система ограничения скорости Speed Limit Assist.

Также у него будут системы помощи при сильном боковом ветре, при старте на подъеме, а также системы ABS и ESP.

В салоне установят до семи подушек безопасности, включая подушку безопасности между водителем и передним пассажиром. Также к заказу доступно несколько информационно-развлекательных систем на выбор. Одна из них будет иметь 7-дюймовый сенсорный дисплей, GPS-навигацию, а также технологию голосового управления на нескольких языках.

В продажу новинка поступит в середине сентября этого года. Модель была разработана в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. У MercedesBenz уже есть опыт создания автомобилей на платформах альянса. И не очень удачный. Например, пикап X—класс на базе Ниссана Навары оказался дорогим и провальным проектом. Посмотрим, что будет с Citan.

Фото: MercedesBenz

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Отзывы о Mercedes-Benz Citan (1)

Mercedes-Benz 2014 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Просторный,экономичный...Комфортный...

Недостатки:

Не найдено...

Комментарий:

Владею с 2015 года ..И ни на что не хочу менять..Покупал в комплекте с Чипом от фирмы "ДТЕ системс"..Расход в городе 5,7...По трассе ещё меньше...Мотор дизель 110 лошадок ..плюс чип добавил..20 % мощности.По скорости.и минус 20 % процентов расход топлива.на 1200 км бака реально хватает...

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