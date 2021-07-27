Новый Mercedes-Benz Citan - первые подробности

У практичной новинки много общего с Renault Kangoo, на базе которого она сделана. История X-класса повторяется?

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Тизерная кампания нового Citan продолжается. Его премьера состоится 25 августа 2021 года. Пока же Mercedes—Benz публикует новые подробности о машине и одну ни о чем не говорящую фотографию.

В частности, заявлено, что «безопасность является основным принципом Mercedes-Benz», а значит «каблучок» будет оснащаться «широким спектром современных систем помощи водителю».

Citan получит систему удержания в полосе Active Lane Keeping Assist, которая также представлена в новых C- и S-классах. Она будет входить в стандартную комплектацию Citan, как и система аварийного торможения Active Brake Assist, система мониторинга слепых зон Blind Spot Assist и система ограничения скорости Speed Limit Assist.

Также у него будут системы помощи при сильном боковом ветре, при старте на подъеме, а также системы ABS и ESP.

В салоне установят до семи подушек безопасности, включая подушку безопасности между водителем и передним пассажиром. Также к заказу доступно несколько информационно-развлекательных систем на выбор. Одна из них будет иметь 7-дюймовый сенсорный дисплей, GPS-навигацию, а также технологию голосового управления на нескольких языках.

В продажу новинка поступит в середине сентября этого года. Модель была разработана в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. У Mercedes—Benz уже есть опыт создания автомобилей на платформах альянса. И не очень удачный. Например, пикап X—класс на базе Ниссана Навары оказался дорогим и провальным проектом. Посмотрим, что будет с Citan.

В модельном ряду компании Mercedes-Benz есть немало уникальных автомобилей. Например, этот Unimog — посмотрите на него на бездорожье.

Фото: Mercedes—Benz