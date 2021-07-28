На вторичном рынке появились «утопленники»

Наводнения этим летом происходили не только на юге России, но и в центральных районах. А теперь на нас из Европы еще идет циклон «Дирк» — утопленных автомобилей прибавится.

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После наводнения автомобиль можно просушить. Стоит это около 13–17 тысяч рублей за модель типа Renault Logan. Но все равно проблем с машиной, побывавшей под водой, в дальнейшем не избежать. Поэтому чаще всего «утопленников» быстро приводят в порядок и выставляют на продажу, пока электроника не начала давать сбои, а кузов — активно цвести.

Распознать «утопленника» сложно, но можно. Во-первых, купить его предлагают по невысокой и даже привлекательной цене. Во-вторых, обратите внимание, в каком регионе машина стояла на учете. Если там были наводнения, то начинайте искать в машине следы воды. Особое внимание обратите на труднодоступные места в багажнике и под капотом, под обшивкой пола и в нишах, а также осмотрите контакты электроразъемов на предмет окислений.

Также стоит принюхаться — нет ли в салоне затхлого запаха. И обратите внимание на болты крепления кресел. Если заметно, что их недавно откручивали, то, скорее всего, это делалось для просушки — сиденья вынимались из салона.

При малейшем подозрении на то, что перед вами «утопленник», от покупки лучше отказаться — вы ничего не потеряете, а купив такой автомобиль — не сэкономите.

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Фото: motor1.com