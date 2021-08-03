Блогер привязал свою девушку к крыше Бентли и прокатил по Москве. Она была не против

Свое видео он, конечно же, хвастливо разместил в Инстаграм, полиция проводит проверку.

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Инстаграм-блогер Сергей Косенко (5 млн подписчиков) привязал свою девушку к крыше Bentley и прокатился по Москве. Это видео он опубликовал в Instagram вечером 1 августа. На видео примотанная скотчем и веревкой девушка игриво позирует, ее рот почему-то заклеен скотчем, а левая рука прикована наручником к руке водителя. То есть управляет автомобилем он только одной рукой и едет на фоне комплекса «Москва-Сити», где много людей.

Известно, что девушку зовут Илона Дрожь (480 тысяч подписчиков в Инстаграме), она тоже блогер, и молодые люди встречаются. Ранее Сергей Косенко рассказал о подготовке к записи в сторис. Эта поездка стала частью какого-то задания, также, судя по обрывочным фразам, он участвует в неком «баттле». Бентли принадлежит не самому блогеру, а другому человеку, который, по данным телеграм-канала «112», не оплатил 68 штрафов на сумму 78 500 рублей.

Судя по комментариям, поклонники пары видео оценили: «Илона даже на крыше авто в привязанном виде выглядит мега сексуально» и «На это можно смотреть бесконечно». Это не первый экстрим молодых людей, опять же по словам комментаторов: «Илона и с велосипеда прыгала и в воде была с шампанским, теперь машина. Жизнь с Косенко во всех красках».

«Сотрудники столичной Госавтоинспекции инициировали проверку по факту видеоролика, размещенного в сети и нтернет, на котором на крыше движущегося автомобиля привязана девушка», — сообщили в управлении ГИБДД по Москве.

Между тем блогер Эдвард Бил получил два года ограничения свободы и лишение прав на 3 года за ДТП в центре Москвы в котором пострадала женщина.



