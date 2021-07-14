Блогеру Эдварду Билу дали 2 года

Приговор по делу о ДТП по вине блогера Эдварда Била — два года ограничения свободы и лишение прав на 3 года.

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Сегодня в Пресненском суде столицы был оглашен приговор Эдварду Биллу (Эдуард Биль), по вине которого в центре Москвы произошло резонансное ДТП из-за выезда блогера на полосу встречного движения.

«Приговором Пресненского районного суда города Москвы Биль Э.Ю. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком два года», — сообщил представитель суда.

Теперь молодому человеку запрещено покидать место постоянного проживания с 20:00 до 8:00 следующего дня, а также выезжать за пределы Москвы и Московской области или менять место жительства без уведомления контролирующего органа.

Ранее, 7 июля, Пресненский районный суд Москвы отклонил ходатайство о прекращении уголовного дела по причине примирения сторон. Как заявлял адвокат Била Геннадий Удунян, блогер выплатил потерпевшей стороне компенсации, о размерах которых ничего не известно.

Подробности ДТП по вине Эдварда Била вы можете узнать здесь.

Фото: Пресненский суд/ТАСС