Дилеры смогут закупать больше новых машин

На рынке появилась новая программа кредитования авторитейла.

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РГС Банк расширил кредитную линейку для официальных дилеров новым экспресс-продуктом «Финансирование склада ЛАЙТ». Чтобы им воспользоваться, компаниям хватит минимального пакета документов, а стандартные сроки рассмотрения заявки сокращены до 10 дней. Максимальный размер финансирования по программе составляет 80 млн рублей на срок до 12 месяцев.

Новая программа предназначена для текущих потребностей дилерских центров при формировании склада транспортных средств с отсрочкой платежа и под залог приобретаемой автотехники. В сравнении с базовым продуктом «Финансирование склада» «ЛАЙТ»-версию отличает упрощенная система финансового анализа заемщика.

Предусмотрено два варианта финансирования: с льготным периодом и без. Продукт без льготного периода представляет собой приобретение РГС Банком прав требования у автопроизводителя к его официальным дилерам. Автопроизводитель, в свою очередь, предоставляет дилерам отсрочку платежа (коммерческий кредит) на поставляемые транспортные средства.

В льготный период вознаграждение за услуги финансирования банку выплачивает автопроизводитель. Дилер же перечисляет ежемесячные проценты по соглашению об отсрочке платежа с банком. Льготный период может длиться до 90 дней.

Предлагая на рынке очередной продукт, РГС Банк подтверждает свою специфику финансовой организации для автомобилистов и сферы автобизнеса. Финансовые продукты постоянно обновляются и совершенствуются.

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