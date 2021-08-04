Долги по штрафам выросли на 7 млрд рублей

В среднем, каждый из почти 22 млн нарушителей должен заплатить в казну около 840 рублей.

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Как отчитались в Федеральной службе судебных приставов РФ, в первом полугодии долги по штрафам выросли до 18,3 млрд рублей. В ТАСС подсчитали, что в среднем долг автомобилистов составляет 843 рубля, так как в первом полугодии у приставов находилось 21,7 млн исполнительных производств о взыскании штрафов.

При этом на 1 января 2021 года в работе у судебных приставов было только 13,6 млн исполнительных производств на сумму 11,3 млрд рублей, а средняя сумма долга составляла 830 рублей. То есть по всем показателям долги растут.

Служба судебных приставов предупреждает, что несвоевременная оплата штрафов (в течение 60 дней, согласно КоАП) накладывает на человека дополнительные расходы. Это, например, исполнительный сбор в размере 7% от суммы долга, но не менее одной тысячи рублей.

Узнать о том, как приставы разыскивают водителей-должников, вы можете здесь.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС