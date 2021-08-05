Aurus открывает второй дилерский центр — журнал За рулем

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Aurus открывает второй дилерский центр

Как и планировалось, дилерская сеть Aurus начала расширяться с запуском серийного производства седанов Senat.

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В сентябре в Москве откроется второй по счету дилерский центр Aurus. Напомним, что первый шоурум марки был открыт два года назад — 23 августа 2019 года в «Москва-Сити».

Второй по счету дилерский центр «Авилон Aurus», как рассказал «Ведомостям» операционный директор «Авилона» Олег Шамба, будет находиться на Третьем транспортном кольце в комплексе «Авилон Легенда», который стоит рядом с Автозаводской улицей.

Экспозиция шоурума будет состоять из одной модели — седана Senat. Лимузина «как у Путина» Aurus Senat Limousine с бронезащитой класса VR10, объявление о продаже которого «Авилоном» не так давно появилось в Сети, в шоуруме не будет.

Как сообщил Олег Шамба, первые автомобили с завода в Елабуге прибудут в новый дилерский центр уже во второй половине августа.

  • Узнать о том, в какие цвета будут окрашиваться Аурусы, вы можете здесь.

Фото: Aurus

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Отзывы о Aurus Senat (3)

Aurus 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

На ишаках пусть ездят

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