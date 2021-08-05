Как впихнуть диван в седан — видео странной перевозки — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Как впихнуть диван в седан — видео странной перевозки

Полиция остановила и оштрафовала этого прижимистого водителя, решившего сэкономить на найме грузовичка.

Материалы по теме
Все свое — с собой: пикап самого жадного человека

Кому нужен грузовик, если есть седан с просторным салоном. Вопрос только, как засунуть в этот салон что-то большое и неразборное. А дверцы можно и не закрывать. Так, наверное, размышлял владелец этого Volkswagen Passat B6, снятого на видео в Румынии.

Седан D-класса был довольно большим для своего времени, а его ширина составляла 1820 мм. Достаточно большими были и дверные проемы, что, кстати, и позволило впихнуть на задний диван еще один диван. Он не поместился по ширине, но это не смутило водителя.

С широко распахнутыми задними дверями, напоминающими уши Чебурашки, автомобиль аккуратно катился по улицам города, пока на него не обратили внимание полицейские. Без долгих разбирательств они выписали водителю штраф в 870 лей, или 15 тысяч рублей, что гораздо больше, чем он заплатил бы за перевозку своего дивана на грузовике.

Фото, видео: YouTube

Наше новое видео
VW Polo после 20 000 км: грязь в двигателе и глюки в электронике
Машина просторная — значит дорогая? Вообще нет!
Мерседесы, которые медленнее Жигулей. И поэтому в цене

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров260
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...