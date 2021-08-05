Полиция остановила и оштрафовала этого прижимистого водителя, решившего сэкономить на найме грузовичка.

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Кому нужен грузовик, если есть седан с просторным салоном. Вопрос только, как засунуть в этот салон что-то большое и неразборное. А дверцы можно и не закрывать. Так, наверное, размышлял владелец этого Volkswagen Passat B6, снятого на видео в Румынии.

Седан D-класса был довольно большим для своего времени, а его ширина составляла 1820 мм. Достаточно большими были и дверные проемы, что, кстати, и позволило впихнуть на задний диван еще один диван. Он не поместился по ширине, но это не смутило водителя.

С широко распахнутыми задними дверями, напоминающими уши Чебурашки, автомобиль аккуратно катился по улицам города, пока на него не обратили внимание полицейские. Без долгих разбирательств они выписали водителю штраф в 870 лей, или 15 тысяч рублей, что гораздо больше, чем он заплатил бы за перевозку своего дивана на грузовике.

Перевозить грузы, оказывается, можно и на купе. Нужно только запастись веревочками.

Фото, видео: YouTube