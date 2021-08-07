Мгновенная реакция водителя пикапа спасла скутериста — журнал За рулем

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Мгновенная реакция водителя пикапа спасла скутериста

Обычно на видео попадают другого плана сюжеты, тут же можно только порадоваться за собранность водителя.

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Это видео из Таиланда еще один пример того, как важно быть собранным и не отвлекаться за рулем, потому что ситуация на дороге может измениться в любой момент.

На ролике водитель красного пикапа моментально сдает влево, когда на дорогу внезапно падает скутер со встречного направления. Мало того, с головы скутериста слетает шлем, то есть он становится абсолютно незащищенным. Страшно подумать, что было бы, если бы водитель автомобиля не изменил траекторию. Но на счастье он быстро среагировал и поехал дальше не останавливаясь.

Судя по тому, что упавший на дорогу человек смог покинуть проезжую часть на своих двоих, он отделался легкими ушибами. А ведь пара сантиметров, и это могло стоить ему жизни. Вот уж действительно, в «рубашке родился»!

Видео: YouTube

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