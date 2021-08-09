Еще один: в Казани блогер прокатился на крыше машины

Во время поездки привязанный к автомобилю молодой человек попивал пиво.

Материалы по теме Блогер привязал свою девушку к крыше Бентли и прокатил по Москве. Она была не против

Новое видео с привязанным к крыше едущего автомобиля человеком появилось в Сети. На этот раз отличился житель Казани, которого катали вдоль стен Казанского кремля.

Молодого человека примотали к машине скотчем за талию, причем весьма непрочно, и при любом маневре он мог упасть на проезжую часть. Но блогера это не беспокоило: во время поездки он попивал пиво и пританцовывал как мог.

На этот «трюк» жителей Казани, видимо, вдохновил московский блогер, который похожим образом прокатил по улицам девушку. При этом он приковал ее к себе наручниками, связал и заклеил скотчем рот.

Скорее всего, этим видео уже заинтересовались правоохранительные органы.

Тем временем ГИБДД ведет охоту на блогеров-нарушителей .

. «За рулем» теперь есть и в TikTok.



Фото, видео: YouTube