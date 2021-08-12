Назвали список доработок, из-за которых не поставят на учет в ГИБДД

Владельцы автомобилей в России рискуют оказаться в ситуации, когда из-за малейших доработок авто ГИБДД выпишет штраф или же вовсе может снять машину с учета.

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Так, в лабораторию могут отправить при установке нештатных декоративных накладок на кузов, включая зеркала и спойлеры; насадок на выхлопную трубу, а также дисков, размер которых больше заявленного производителем; нештатного бампера; дополнительных световых элементов и доработанной внедорожной подвески. Список дополнений, которые могут обернуться неприятными последствиями, опубликовал портал Autonews.ru.

При этом клиент, купивший автомобиль с дисками большего размера у дилера, не может внести изменения в конструкцию. Сначала он должен приобрести машину в стандартном исполнении, поставить ее на учет в ГИБДД и потом вернуться к дилеру за понравившимися дисками. Обычно в основном документе описания автомобиля (ОТТС) прописан допустимый «люфт». Так, для Toyota Land Cruiser допустимо ставить диски диаметром от 18 до 20 дюймов, и это указано на наклейке в проеме двери. Но на базовых версиях автомобиля в наклейке указаны только R18, а это повод к придирке.

За незаконные переделки и доработки полагается штраф, а владельца обязывают вернуть авто в изначальный вид. Если водитель не сделает этого, машину могут снять с регистрации. На все изменения в конструкции машин ПДД необходимо получить сертификат в специальных лабораториях.

Разбираемся, можно ли заставить дилера демонтировать свои опции, заручившись поддержкой ГИБДД, если автомобиль оказываются ставить на учет.



Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»