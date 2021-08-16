УАЗ «буханка» из будущего: новый взгляд

Каким мог бы быть УАЗ-452 в новом поколении? Разнообразные ответы на этот вопрос в последние несколько лет стали настоящим трендом.

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Еще одну работу в этом жанре представил в своем аккаунте Instagram дизайнер Игорь Краснов. Позднее автор выложил и изображение модификации на гусеничном ходу.

Концепт сделан на родных агрегатах, но при желании можно использовать и современные решения, и более мощные двигатели. Автомобиль для экспедиций и активного отдыха. Старался сохранить узнаваемый облик и черты легендарной «буханки», — прокомментировал Краснов свою работу.

Узнаваемые черты действительно сохранены — и это один из по-настоящему удивительных моментов, ведь оригинальная «буханка» также узнавалась в проектах Андрея Давыдова, Тимура Даутова, Романа Прядко и многих других, очень разных по характеру работах. Вероятно, дело тут в магии внешности оригинального УАЗ-452.

В проекте Игоря Краснова обращают на себя внимание черные стойки кузова, из-за чего силуэт машины визуально делится на верхнюю и нижнюю половины, утопленные в кузов четырехугольные фары, навевающий ностальгию лючок над радиаторной решеткой, похожие на оригинальные фонари, подножки и ведущие на крышу лестницы по бортам...

Облик действительно получился цельным — жаль только, что от серийного воплощения он, как и прежние подобные изыскания, бесконечно далек.

Пожалуй, не меньше фантазий и на тему нового Хантера — недавно свое видение второй генерации внедорожника представил Panderlaike Designer.

«За рулем» теперь есть и в TikTok

Фото: Instagram / @krasnovi57