Пешехода убило знаком «Пешеходный переход»

Указатель был сбит в результате ДТП — и угодил в людей.

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В Перми произошел трагичный эпизод, связанный с дорожным знаком. В аварии, случившейся в Свердловском районе города, участвовало сразу три автомобиля, один из которых был грузовиком Mercedes, сообщают в понедельник 16 августа РИА Новости. 58-летний водитель Мерседеса не выдержал дистанцию и «собрал» Lada Largus и Chevrolet Lacetti, остановившихся перед зеброй.

Ларгус отбросило на стоящий справа дорожный знак, отчего тот упал на двух граждан, собиравшихся переходить дорогу. В результате падения знака 53-летний мужчина, к сожалению, получил травму, не совместимую с жизнью, а 51-летняя женщина была госпитализирована с травмой ноги. Кроме того, в больницу угодил и 71-летний водитель минивэна.

Против водителя грузовика возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности); санкция предусматривает срок лишения свободы до пяти лет или принудительные работы сроком до 4 лет.

А в Новой Москве несовершеннолетняя девушка села за руль, попала в ДТП и погибла.

Фото: Яков Князев/ТАСС