Toyota переписала ценники на автомобили — журнал За рулем

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Toyota переписала ценники на автомобили

В августе все модели японского производителя, представленные на российском рынке, стали дороже, кроме Land Cruiser 300.

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Все остальные модели подорожали на 3–224 тыс. руб., то есть на 0,2–4,0%, сообщает сайт «Цена Авто».

Таким образом, цены на модели Toyota сейчас выглядят так:

  • Alphard — от 6 099 000 до 6 106 000 рублей (дороже на 134 000 — 224 000 рублей)
  • С-HR — от 2 131 000 до 2 513 000 рублей (11 000 рублей)
  • Camry — от 1942 000 до 3 013 000 рублей (46 000 — 59 000 рублей)
  • Corolla — от 1580 000 до 2 090 000 рублей (3000 — 46 000 рублей)
  • Fortuner — от 2 785 000 до 3 722 000 рублей (79 000 — 84 000 рублей)
  • Hiace — от 3 530 000 до 4 471 000 рублей (15 000 рублей)
  • Highlander — от 4 058 000 до 4 661 000 рублей (108 000 рублей)
  • Hilux — от 2 756 000 до 3 602 000 рублей (72 000 —139 000 рублей)
  • LC Prado — от 3 064 000 до 5 415 000 (11 000 — 110 000 рублей)
  • RAV4 — от 2 036 000 до 2 964 000 рублей (19 000 рублей).

У пикапа Hilux появилась новая версия Престиж с бензиновым двигателем 2,7 (166 л.с.) и МКП стоимостью 3 192 000 руб.

Согласно данным АЕБ, за семь месяцев текущего года продажи Toyota в нашей стране составили 54 563 машины, что на 8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Фото: Depositphotos

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