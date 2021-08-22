Этот паромобиль на базе английского внедорожника «жрет» очень и очень много угля.

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Были времена, когда паровые автомобили были в ходу. Но они быстро исчезли с дорог — непрактичны. Но это весьма увлекательный способ привести автомобиль в движение, а процесс его запуска — целый ритуал.

Фрэнк Ротвелл решил сделать себе паромобиль на базе стоявшего без дела в гараже Ленд Ровера. Кстати, это очень непростой человек. Он собрал около 1,1 миллиона фунтов стерлингов на исследования болезни Альцгеймера в прошлом году, переплыв для этого в одиночку Атлантический океан. Кстати, ему тогда было 70 лет. Он также совершил кругосветное плавание.

Поэтому собрать паромобиль для него — легкое развлечение. Он взял Land Rover 1967 года выпуска и установил вместо двигателя внутреннего сгорания паровой агрегат. Эта идея пришла ему в голову после посещения выставки паровых машин. В итоге он купил комплект на базе двигателя Foden 1910 года — его размеры и вес сопоставимы со штатным двигателем Ленд Ровера.

Бедный Land Rover стал еще медлительнее. Его максимальная скорость составляет около 20 км/ч. Кроме того, автомобиль потерял в управляемости — передний дифференциал был принесен в жертву пару. Зато паровой вездеход издает удовлетворительное пыхтение, которым можно заслушаться. У него есть даже гудок, предупреждающий всех о прибытии необычной машины.

Конечно, в таком автомобиле нет никакого смысла, но мы уверены, что небольшие поездки на нем доставят огромное удовольствие.

А еще можно оснастить автомобиль педальным приводом — ездить и худеть.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото, видео: YouTube.