Появился родстер для полиции на базе Lada Kalina

До «сотни» автомобиль разгоняется за 4,9 секунды.

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Военно-промышленная компания и Конструкторское бюро молодежи на форуме «Армия-2021» показали родстер Крым в раскраске Военной автомобильной инспекции. Автомобиль на 70% состоит из деталей Lada Kalina, стало известно агентству ТАСС.

Директор по развитию Военно-промышленной компании (ООО «ВПК») Владимир Матанский рассказал, что вазовские машины и сейчас вполне подходят для поддержания порядка на дороге, но была задача еще улучшить характеристики этих машин. В предложенном варианте автомобиль развивает скорость до 220 км/ч и разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды. Создатели уже наши поддержку в ГИБДД: до закупок еще не продвинулись, но рассмотреть такую возможность в ведомстве готовы.

Представленный на форуме автомобиль — второй прототип родстера Крым и демонстрация того, что такой скоростной агрегат можно переоборудовать в спецтранспорт.

Автомобиль пока не сертифицирован, как и сам родстер Крым.

Использование скоростных автомобилей для обеспечения безопасности довольно распространено в мировой практике. В частности, итальянские карабинеры передвигаются на спорткарах марки Lamborghini.

А для

армии Чехии решили закупить пикапы Toyota Hilux.

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Фото: facebook.com/kbm.roadster и Наталья Дмитрак/ТАСС

