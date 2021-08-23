Появился родстер для полиции на базе Lada Kalina — журнал За рулем

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Появился родстер для полиции на базе Lada Kalina

До «сотни» автомобиль разгоняется за 4,9 секунды.

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Военно-промышленная компания и Конструкторское бюро молодежи на форуме «Армия-2021» показали родстер Крым в раскраске Военной автомобильной инспекции. Автомобиль на 70% состоит из деталей Lada Kalina, стало известно агентству ТАСС.

Директор по развитию Военно-промышленной компании (ООО «ВПК») Владимир Матанский рассказал, что вазовские машины и сейчас вполне подходят для поддержания порядка на дороге, но была задача еще улучшить характеристики этих машин. В предложенном варианте автомобиль развивает скорость до 220 км/ч и разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды. Создатели уже наши поддержку в ГИБДД: до закупок еще не продвинулись, но рассмотреть такую возможность в ведомстве готовы.

Представленный на форуме автомобиль — второй прототип родстера Крым и демонстрация того, что такой скоростной агрегат можно переоборудовать в спецтранспорт.

Автомобиль пока не сертифицирован, как и сам родстер Крым.

Использование скоростных автомобилей для обеспечения безопасности довольно распространено в мировой практике. В частности, итальянские карабинеры передвигаются на спорткарах марки Lamborghini.

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Фото: facebook.com/kbm.roadster и Наталья Дмитрак/ТАСС

Появился родстер для полиции на базе Lada Kalina

До «сотни» автомобиль разгоняется за 4,9 секунды.

Появился родстер для полиции на базе Lada Kalina — фото 1272035Появился родстер для полиции на базе Lada Kalina — фото 1272034Появился родстер для полиции на базе Lada Kalina — фото 1272016Появился родстер для полиции на базе Lada Kalina — фото 1272014Появился родстер для полиции на базе Lada Kalina
Появился родстер для полиции на базе Lada Kalina

До «сотни» автомобиль разгоняется за 4,9 секунды.

Появился родстер для полиции на базе Lada Kalina — фото 1272035Появился родстер для полиции на базе Lada Kalina — фото 1272034Появился родстер для полиции на базе Lada Kalina — фото 1272014Появился родстер для полиции на базе Lada Kalina — фото 1272016Появился родстер для полиции на базе Lada Kalina
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Отзывы о LADA Kalina (8)

LADA 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Большой дорожный просвет, всеядная подвеска. Откатала со мной 128ткм, за 10 лет)))

Недостатки:

Не могу сказать, что очень ломучая, но новые запчасти не выдерживают и 1/3 того ресурса, который выдержали заводские элементы.

Комментарий:

Машина была в моих руках с января 2011г по май 2021г, за это время проехала 128 ткм. Было заменено или отремонтировано не по регламенту (т.е. сломалось неожиданно) — Родное литье очень мягкое и гнется варили один диск; — РХХ (регулятор холостого хода) не смогу посчитать сколько я их поменял пос...

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