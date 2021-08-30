Нас ждет дефицит шин

На некоторые модели шины сложно найти уже сегодня, и за них приходится переплачивать.

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В ближайшее время на рынке шин появится дефицит. Уже сейчас для некоторых моделей мотоциклов их очень сложно достать. В результате за шины придется переплачивать, и чем дефицитнее будут шины, тем большие суммы денег придется за них отдавать. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Константин Лигачев. Поэтому с подбором шин в этом году лучше не тянуть.

Дефицит появился из-за простоя заводов в период пандемии. Склады долгое время не наполнялись, а к сегодняшнему дню запасы на них уже истощились. Производство шин ведется, но некоторые предприятия до сих пор работают не в полную силу. Это существенно влияет на цены — они растут.

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«Пойдет сезон, поэтому все пытаются купить сейчас, да и подорожание происходит. Октябрь-ноябрь, главное — не в последнюю секунду, потому что может оказаться так, что даже за большие деньги шин не будет», — предупреждает эксперт.

На цены также влияет инфляция, рост стоимости перевозок и сырья, из которого производятся шины.

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Фото: Robert Laursoo / Unsplash