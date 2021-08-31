В амбаре нашли 174 классических автомобиля — журнал За рулем

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В амбаре нашли 174 классических автомобиля

Этот амбар находится в Лондоне, а машины, покрытые пылью и птичьим пометом, выставят на аукцион. Но сначала, конечно, помоют.

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Ютубер TheTFJJ выложил видео со склада, на котором покоятся (иначе не назовешь) 174 автомобиля, представляющих коллекционный интерес.

Сейчас все эти машины готовятся к предаукционному просмотру. Среди машин есть несколько очень ценных автомобилей, которым не хватает только хорошей чистки и небольшой реставрации. Это, например, Porsche 911 Cabriolet 1974 года, BMW M5, VW TCamper Van и BMW 2002 года.

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Год от года такие находки становятся все более интересными — время идет, старых машин в хорошем состоянии становится меньше, а желающих их купить — больше.

  • А как уничтожают старые машины, непригодные для коллекций? Видео утилизации вы найдете здесь.
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Фото, видео: YouTube

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