В амбаре нашли 174 классических автомобиля

Материалы по темеДети проболтались о найденной коллекции машин
Ютубер TheTFJJ выложил видео со склада, на котором покоятся (иначе не назовешь) 174 автомобиля, представляющих коллекционный интерес.
Сейчас все эти машины готовятся к предаукционному просмотру. Среди машин есть несколько очень ценных автомобилей, которым не хватает только хорошей чистки и небольшой реставрации. Это, например, Porsche 911 Cabriolet 1974 года, BMW M5, VW T2 Camper Van и BMW 2002 года.
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Год от года такие находки становятся все более интересными — время идет, старых машин в хорошем состоянии становится меньше, а желающих их купить — больше.
- А как уничтожают старые машины, непригодные для коллекций? Видео утилизации вы найдете здесь.
- «За рулем» теперь есть и в TikTok.
Фото, видео: YouTube