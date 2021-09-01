Задержание лихача, устроившего погоню с ГИБДД, попало на видео

Полицейские обратили внимание на черный VW Touareg, который двигался хаотично, нарушая правила дорожного движения.

Произошло это на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе Иркутской области. Туарег обгонял автомобили по встречке, выезжал на обочину, в целом водитель вел себя за рулем неадекватно. Началось преследование, но на требования инспекторов ДПС остановиться водитель реагировал лишь прибавлением скорости, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

На оживленной трассе он периодически двигался по полосе встречного движения, создавая опасные ситуации, в том числе с участием большегрузного транспорта, и продолжал игнорировать требования полицейских об остановке машины. Стрелять по шинам инспекторы не могли, так как движение было очень плотным.

На въезде в город Усолье-Сибирское лихач неожиданно попал в пробку, и тогда его наконец удалось задержать.

За рулeм иномарки находился 49-летний безработный житель города Иркутска с признаками опьянения (запах алкоголя). Он в этом категорически не сознавался и от прохождения освидетельствования отказался.

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Инспекторы составили материалы за невыполнение законных требований об остановке транспорта, отказ от медицинского освидетельствования и несколько протоколов за выезд на встречную полосу движения. Позже выяснилось, что этот человек находился в розыске как один из подозреваемых в краже.