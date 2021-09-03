Hyundai Palisade: скоро обновление

Южнокорейский автопроизводитель уже работает над фейслифтингом кроссовера Hyundai Palisade, хотя аватомобиль еще совсем свежий и устареть не успел.

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Имея перед собой только фото в столь плотном камуфляже, довольно сложно представить, каким будет дизайнерское направление фейслифтинга Palisade, но Hyundai в последнее время удивляет нас большими изменениями в своих моделях при обновлении в середине жизненного цикла. Будем ждать первых снимков, чтобы понять, каких изменений нам ждать, окажутся ли они настолько же глобальными, как у Santa Fe и Grandeur, или вместо этого будет проведена небольшая «подтяжка лица». Hyundai может воспользоваться этим обновлением, чтобы включить в линейку силовых агрегатов гибридный вариант с подключаемым модулем, как это было с Santa Fe.

Конечно, рестайлинговый Hyundai Palisade должен получить новейший пакет безопасности, а также новейшие технологии, которые мы уже видели в таких моделях, как GV80 или Grandeur. Ожидается, что у автомобиля появится еще и третий мотор — 2.5 Turbo.

В России Palisade продается в пяти комплектациях и оснащается дизельным мотором 2.2 (200 л.с.) или бензиновым 3,5 л (249 л.с.). Оба агрегатируются автоматической коробкой передач и системой полного привода с функцией выбора режимов движения. Стоимость большого кроссовера у нас начинается от 3 млн 549 тыс. рублей.

О планах компании по обновлению Palisade стало известно во время отчета ее руководства перед инвесторами.

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Фото: KCB