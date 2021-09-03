Volkswagen сокращает производство автомобилей в России

В течение сентября конвейер предприятия в Калуге будет остановлен четыре раза.

Материалы по теме Николя Мор: Вся электроника в автомобилях Lada станет российской

Завод марки Volkswagen в течение сентября несколько раз вынужденно приостановит производство. Причина — нехватка полупроводников. Российское представительство бренда констатирует, что нехватка производственных мощностей для выпуска микрочипов привела к проблемам с поставками многих автопроизводителей, и, в том числе, она влияет на российский завод Volkswagen.

В связи со сложившейся ситуацией объем производства компании в сентябре будет снижен. По предварительным данным, производство в Калуге будет приостановлено со 2 по 3 сентября, с 9 по 10 сентября, с 16 по 17 сентября и с 20 по 24 сентября», — цитирует Интерфакс пресс-службу компании.

Представители «Фольксваген Груп Рус» добавляют, что компания пристально следит за ситуацией и готова скорректировать производственный график, как только появятся позитивные сдвиги. Напомним, проблемы с поставками микрочипов в отрасли начали ощущаться еще в марте 2021-го — тогда появились первые сообщения о том, что у российских автопроизводителей заканчиваются микросхемы. В мае в Минпромторге выражали надежду, что ситуация стабилизируется к концу лета.

Материалы по теме У российских автопроизводителей заканчиваются микросхемы

Прогноз компании Boston Consulting Group (BCG) говорит о том, что в 2021 году из-за дефицита микрочипов автопроизводители по всему миру недосчитаются около 7–9 млн машин. Аналитики поясняют, что помимо коронавируса созданию кризисной ситуации способствовали и другие факторы — например, ледяной шторм в Техасе и пожар на фабрике Renesas в Японии.

Сейчас среди негативных факторов главенствует распространение дельта-штамма коронавируса — из-за этого закрылись несколько заводов. В BCG считают, что ситуация с поставками полупроводников не стабилизируется раньше второй половины 2022 года. Примерно те же сроки называл и глава российского автомобильного гиганта АВТОВАЗ Николя Мор.

Из-за кризиса микрочипов АВТОВАЗ так и не смог запустить линию конвейера, выпускающую четыре модели брендов Lada и Renault.

«За рулем» теперь можно читать в Instagram.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС