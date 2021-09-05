Льготные автокредиты вернуться в 2022 году

На субсидирование кредитов и лизинг обещают выделить 10 млрд рублей.

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В следующем году Минпромторг выделит около 10 млрд рублей на субсидирование льготного автокредитования и лизинга автомобилей — об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме ВЭФ-2021. При этом министр промышленности и торговли подчеркнул, что в текущем году льготных автокредитов не будет.

Я могу подтвердить, что программа льготного автокредитования до конца 2021 года не будет продлена. С точки зрения следующего года — будем смотреть, как будет складываться ситуация на рынке», — цитирует Интерфакс Дениса Мантурова.

Глава министерства обозначил и сумму, выделенную на эти госпрограммы. По его словам, на поддержку спроса в автопроме на 2022 год заложено около 10 млрд рублей. Речь идет сразу о двух программах — льготном кредитовании и лизинге.

Каким будет распределение между этими программами, пока не решено, но примерный ориентир министр обозначил: 50 на 50. По словам Мантурова, окончательно все решится к концу года.

Напомним, льготное автокредитование дает возможность получить скидку в 10 процентов на покупку автомобиля стоимостью до 1,5 млн рублей.

В 2020 году только на льготные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» было выделено 10,5 млрд рублей.

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Фото: Сергей Коньков / ТАСС