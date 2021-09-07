Дерзкий угон Корвета на глазах сотрудника дилерского центра

Далеко угонщику все равно уехать не удастся.

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В Сети появилось видео, на котором некто угоняет новенький Chevrolet C8 Corvette Stingray прямо с площадки автосалона. Сначала продавец стоит рядом со спортивным автомобилем и что-то увлеченно рассказывает. Судя по всему, человек за рулем собирался осмотреть салон автомобиля, но внезапно запер двери, не давая продавцу попасть внутрь.

Продавец выглядит совершенно обескураженным, когда потенциальный покупатель ускоряется и уезжает. Затем видео обрывается.

Однако поездка вора длилась недолго. Судя по комментариям к видео, полиция, скорее всего, остановила водителя всего в паре кварталов от автосалона. На таких дорогих автомобилях обычно установлен отслеживающий GPS-трекер, да и достаточно было сообщить в полицию о краже столь заметного спорткара в окрасе Red Mist, чтобы его задержал ближайший патруль.

В комментариях пользователь Sean Vette так прокомментировал это происшествие: «Сумасшедшие люди есть везде, если только это не один из этих странных ютуберов».

Фото: Depositphotos