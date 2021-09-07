Дерзкий угон Корвета на глазах сотрудника дилерского центра — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Дерзкий угон Корвета на глазах сотрудника дилерского центра

Далеко угонщику все равно уехать не удастся.

Материалы по теме
Угонщик вызвал эвакуатор, чтобы похитить автомобиль

В Сети появилось видео, на котором некто угоняет новенький Chevrolet C8 Corvette Stingray прямо с площадки автосалона. Сначала продавец стоит рядом со спортивным автомобилем и что-то увлеченно рассказывает. Судя по всему, человек за рулем собирался осмотреть салон автомобиля, но внезапно запер двери, не давая продавцу попасть внутрь.

Продавец выглядит совершенно обескураженным, когда потенциальный покупатель ускоряется и уезжает. Затем видео обрывается.

Однако поездка вора длилась недолго. Судя по комментариям к видео, полиция, скорее всего, остановила водителя всего в паре кварталов от автосалона. На таких дорогих автомобилях обычно установлен отслеживающий GPS-трекер, да и достаточно было сообщить в полицию о краже столь заметного спорткара в окрасе Red Mist, чтобы его задержал ближайший патруль.

В комментариях пользователь Sean Vette так прокомментировал это происшествие: «Сумасшедшие люди есть везде, если только это не один из этих странных ютуберов».

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Geely Tugella: 3 главных вопроса и откровенные ответы
Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяца
Длиннобазный УАЗ Профи: есть что рассказать! И показать

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров307
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...