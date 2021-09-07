«Нарисовали» портрет владельцев Гранты — журнал За рулем

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«Нарисовали» портрет владельцев Гранты

Средний возраст владельца автомобиля этой модели - 47 лет, подержанной - 42 года.

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Портрет россиян, владеющих автомобилем Lada Granta, составили эксперты «Автостата». Чаще всего это собственники автомобилей в кузове седан — в случае с новыми это 55%, с подержанными — 75%.

Из тех, кто покупает Гранту, мужчины составляют абсолютное большинство (свыше 70%), причем как по новым, так и по подержанным автомобилям.

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Среди мужчин-владельцев основную массу составляют люди зрелого возраста, возрастных пика два: от 33 до 38 лет и от 58 до 63 лет. У прекрасного пола возрастной пик один: наибольший интерес к Грантам проявляют женщины 33–40 лет.

Что касается подержанных, здесь возрастные симпатии немного моложе. Наиболее активно подержанные автомобили приобретают мужчины и женщины в возрасте 33–35 лет.

В топ-5 городов, где больше всего покупают новые Гранты, вошли Москва, Тольятти, Санкт-Петербург, Самара и Казань. Что касается автомобилей с пробегом, здесь лидирует Тольятти, далее идут Махачкала, Самара, Саратов, Владикавказ. Москвы и Санкт-Петербурга среди них нет.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Цена

Недостатки:

Яркость фонаря заднего хода недостаточна

Комментарий:

Для того чтобы реально улучшить свет заднего хода на гранту можно поставить вот такую лампу https://www.netuning.ru/shop/svetodiodnaya-lampa-zadniy-hod-p21w-lp и тогда ее не придется больше менять, а освещенность вырастет в разы.

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