Его предлагают сохранить только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет.

«Единая Россия» совместно с правительством намерена доработать и внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Об этом агентству ТАСС рассказал вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, который отметил, что сейчас эта процедура превратилась в формальность и воспринимается водителями как дополнительный налог.

Предлагается сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев процедуру сделают добровольной. Разумеется, это касается только физлиц, для коммерческого транспорта техосмотрт останется обязательным.

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Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина уже одобрила эту инициативу. Оказалось, что неожиданностью это не стало, в правительстве уже советовались с МВД и взвешивали ситуацию.

Теперь парламентарии-единороссы вместе с кабмином доработают законопроект, внесут его в Госдуму и оперативно примут в новом созыве.

С 1 марта 2022 года за отсутствие техосмотра водителей собирались штрафовать на 2 тыс. рублей, а выявлять нарушение хотели с помощью дорожных камер. Но поскольку все должно измениться, ждем дальнейшего развития событий.

В МВД неоднократно высказывались насчет полной отмены обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов. А тем, кто решится пройти техосмотр добровольно, предложили снизить цену ОСАГО и ставки транспортного налога.



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