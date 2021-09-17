В России появится «гигафабрика» по выпуску батарей для электрокаров

Завод по производству литий-ионных батарей построят в Калининградской области.

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Росатом построит завод по производству литий-ионных ячеек и систем накопления энергии в Калининградской области. Предприятие разместят на площадке недостроенной и законсервированной Балтийской АЭС, сообщает ТАСС.

Проект поддержит южнокорейский производитель литий-ионных батарей компания Enertech International Inc., совладельцем которой оператор проекта компания Рэнера (входит в Росатом) стала в 2021 году (доля российской стороны — 49%). На фабрике будут производить продукцию, соответствующую мировым стандартам качества.

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Планируется, что завод по производству батарей для электромобилей заработает уже в 2026 году. Общая емкость выпускаемых литий-ионных ячеек составит не менее 3 ГВт*ч в год. Однако запланированные еще год назад объемы производства могут оказаться недостаточными, поэтому рассматривается возможность увеличения производственных мощностей завода до 12 ГВт*ч. По словам экспертов, 3 ГВт*ч — это производство, рассчитанное примерно на 45 тыс. электромобилей, 12 ГВт*ч — на 170 тыс.штук.

Продукция завода предназначена, в первую очередь, для отечественных автопроизводителей грузовой техники и автоубсов. Известно, что велись переговоры с основными предполагаемыми потребителями продукции завода — ГАЗом и КАМАЗом. Предприятие внесет вклад в реализацию государственной программы по импортозамещению.

На площадке Балтийской АЭС, где разместится новое предприятие, ранее планировалось сооружение двух реакторов, однако строительство было заморожено на стадии начала заливки бетона.

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