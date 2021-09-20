Honda представила самый скромный кемпер — журнал За рулем

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Honda представила самый скромный кемпер

Это квартира-студия мира домов на колесах: компактная и скромная, но вполне пригодная для путешествий и проживания.

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Honda N-Van — это концепт, но он очень близок к серийной модели и может быть легко запущен в производство. Представлен автомобиль будет на фестивале Feeld Good в первые выходные октября в городе Исикари (Япония).

Несмотря на аскетичный вид кемпера, в нем есть все, что нужно для ночлега. В компании заявляют, что N-Van получил особую конструкцию багажного отделения и надувной матрас, разработанный совместно с компанией White House Co. Этот компактный, но удобный матрас занимает половину салона и багажного отделения автомобиля.

Honda представила самый скромный кемпер

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Также у концепта есть выдвижной тент сбоку, под которым можно уютно устроиться во время дождя или солнечного дня. Широкие задняя и боковая двери особой конструкции (без средней стойки) позволяют без проблем заходить в автомобиль и выходить из него. Также в машине есть небольшой столик, а на крыше — рейлинги для крепления багажа.

Кухни в автомобиле нет, что вполне вяжется с образом жизни городского жителя, обедающего в кафе.

Фото: Honda

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