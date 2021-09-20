Этот вездеход 1939 года для покорения Южного полюса был брошен экипажем. Его находили в Антарктиде дважды, но с 1958 года машина пропала бесследно. Кто мог угнать этот автомобиль?

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В 1939 году мир грезил Антарктидой, и некоторые страны стремились как можно быстрее изучить этот континент. Для этого в США спланировали миссию, сделав ставку на уникальный вездеход — Antarctic Snow Cruiser, или «Антарктический снежный крейсер».

По сути, это был огромный жилой автофургон, предназначенный для экипажа из пяти человек и рассчитанный на автономное путешествие сроком более года.

Разработан вездеход был в Чикагском технологическом институте брони. Он получил колеса диаметром три метра и длинные свесы, которые сегодня выглядят немного странно. Дело в том, что с их помощью автомобиль мог преодолевать трещины во льдах шириной до 4,5 метров. Для этого гидравлическая подвеска поднимала одну из осей, чтобы машина могла скользить по снегу.

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Вместо обычного двигателя внутреннего сгорания вездеход был оснащен дизель-электрической гибридной системой: два дизельных агрегата заряжали аккумуляторы, которые питали электромоторы на колесах. Годовой запас топлива составлял 9500 литров. Трансмиссия была спроектирована так, чтобы для экипажа осталось как можно больше места.

Antarctic Snow Cruiser весил 34 тонны, но имел мощность всего 300 л.с., поэтому максимальная скорость вездехода составляла всего 18 км/ч. По пути в порт вездеход собирал за собой огромные пробки, а в одном тоннеле он еле поместился и ехал через него около 4 часов.

Вездеход был доставлен в Антарктиду, но до полюса не доехал из-за начала Второй мировой войны. Позже, в 1946 году, его обнаружили члены экспедиционной группы Highjump военно-морского флота США, но не стали реанимировать автомобиль, оставив его на месте. Затем Antarctic Snow Cruiser снова нашли, но уже в 1958 году — он покоился под огромным сугробом высотой несколько метров. Но и тогда реанимировать машину решили как-нибудь потом.

С тех пор Antarctic Snow Cruiser больше никто не видел, и непонятно, куда он мог деться. Возможно, его смыло в океан во время одного из таяний льдов, либо занесло снегом так, что и не найти, а может быть его прибрали другие исследователи Антарктиды, что, впрочем, маловероятно.

Почему не пошел в серию уникальный советский автобус? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

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Фото: архивы проекта Antarctic Snow Cruiser