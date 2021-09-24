Водителям рассказали, как избежать штрафа за тюнинг машины

Многие автовладельцы настолько любят свои машины, что готовы тратить на техническое улучшение последние деньги.

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Однако не все изменения автомобиля могут получить одобрения у органов власти, призванных обеспечивать безопасное использование транспортных средств, отметил в интервью агентству «Прайм» президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Он сначала предлагает определиться, что подразумевается под словом «тюнинг». Например, аэрография тоже разновидность тюнинга, но она никого не волнует, на свою машину можно нанести любой рисунок, лишь бы в рамках приличия.

Волнует же законодателей тюнинг, который вносит изменения в конструкцию машины. Прежде чем приступить к такому тюнингу, надо открыть руководство по эксплуатации транспортного средства, которое собираетесь тюнинговать. Там прописано, какие изменения в его конструкцию можно вносить, а какие нельзя. Разрешена ли установка всякого рода спойлеров, порогов, лебедки, дополнительного освещения и т.п

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При покупке допоборудования в машину в магазине нужно попросить сертификаты соответствия на него. Необходимо убедиться, что оно отвечает всем требованием и годится для установки на конкретную машину. Тюнинговать машину можно только сертифицированным оборудованием, предназначенным строго для того типа транспортного средства, на которое оно будет установлено.

Если устанавливать на автомобиль несертифицированное оборудование, понадобится заказать исследование в лицензированной экспертной лаборатории. С положительным решением следует отправиться в ГИБДД, где сделают в свидетельстве о регистрации ТС специальную отметку о внесенных изменениях в конструкцию машины. только после этого можно выезжать на дорогу.