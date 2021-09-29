Интересная деталь — 430-сильный двигатель питается компримированным газом. Но требованиям безопасности машина пока не соответствует.

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БелАЗ представил новую модель, получившую индекс 75520. Колесная формула этого карьерного самосвала — 6х4, грузоподъемность — 60 тонн (при снаряженной массе в 30 тонн и полной 90 тонн), объем кузова — от 25,3 до 34 кубометров. Пока изготовлен лишь один опытный экземпляр, и собран он в Жодино, где базируется БелАЗ, из китайского машинокомплекта компании Senta.

Фактически это заимствованный у китайской компании одноименный самосвал, сообщают «Китайские автомобили». По данным источника, сборка из китайского машинокомплекта, даже с учетом требующихся доработок, оказывается дешевле, чем производство близкого по характеристикам грузовика БелАЗ-7555 собственной разработки. К тому же эксплуатационные расходы адаптированного «китайца» также могут оказаться ниже — за счет шин меньшего диаметра и использующегося в качестве топлива компримированного природного газа (КПГ или CNG).

КПГ для карьерной техники имеет несколько плюсов: стойкость к морозам, недоступность для воров, низкая цена по сравнению с дизелем. Среди возможных проблем — отсутствие заправки в близости от карьера. КПГ содержится в расположенном по правому борту 450-литровом криобаке, полной заправки которого должно хватать на рабочую смену, или 115–120 км пути.

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Криобак питает 13-литровый двигатель Weichai LNG (Евро-5), развивающий 430 л.с. и 2000 Нм и работающий в паре с 6-ступенчатой АКП. Момент передается на 35-тонные мосты Hande с планетарным редуктором и блокировкой межосевого дифференциала. Кабина — левосторонняя, с улучшенными обзором и шумоизоляцией. Но требованиям безопасности китайский карьерник пока не соответствует — в частности, защитный козырек над кабиной белазовцам пришлось изготовить самостоятельно. В ближайшее время грузовик ждут сертификационные испытания.

Кстати, указанный производитель двигателей Weichai активно пробивает себе дорогу в Белоруссии и России: помимо сотрудничества с БелАЗом, МАЗом и КАМАЗом они хотят предложить ставить свой дизель на УАЗ.

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Фото: Twitter / @OnlinerBY