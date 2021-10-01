На Гран-при Формулы-1 показали особый Aurus Senat

Модель снаружи отличает двухцветная окраска, а внутри - белая кожа и черная отделка.

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Российская премиум-марка Aurus в своих соцсетях рассказала о необычном Сенате, который был показан на Гран-при Формулы-1 в Сочи. Особенностью данного экземпляра является его двухцветная окраска. Это первый Aurus Senat, выполненный в таком виде. Внутри автомобиль отличают белая кожа и черная отделка.

Пресс-служба Aurus отмечает, что продукция бренда может быть максимально кастомизирована индивидуально под каждого клиента. В арсенале у производителя имеются различные эмали, диски, материалы и цвета отделки.

Материалы по теме В Китае готовят конкурента Aurus Komendant Одной из опций как раз и стала двухцветная окраска, с помощью которой можно создать уникальную модель. Для обеспечения такого решения использовалась оригинальная технология, предложенная и успешно реализованная собственными специалистами на территории предприятия Sollers в Елабуге.

Напомним, Aurus Senat серийно выпускается с мая 2021-го и предлагается по цене от 18 млн рублей. Цветовая гамма седана представлена в белом перламутре, кофейном, стальном голубом, темно-синем, графитовом и черном цветах. К слову, на старте серийного производства в сборочном заводе уже был замечен вышеупомянутый двухцветный Сенат.



Модель оснащается гибридной силовой установкой (598 л.с.), в которую входит 4,4-литровый бензиновый V8, электромотор, аккумуляторная батарея, 9-ступенчатый автомат KATE R932. Седан разгоняется до 100 км/ч менее чем за 6 секунд, а максимальная скорость достигает 250 км/ч.





Aurus Senat оснащен полным приводом c многодисковой фрикционной муфтой, независимой двухрычажной передней и многорычажной задней подвеской, активными телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Дорожный просвет составляет 200 мм.

Aurus Komendant и Senat в особом исполнении (эксклюзивные фото). Фото: Aurus и Карташов Валерий