АВТОВАЗ в простое: с 3 по 6 октября — журнал За рулем

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АВТОВАЗ в простое: с 3 по 6 октября

Проблема все та же — нехватка комплектующих.

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В простое с понедельника, 4 октября, будут находиться два автосборочных подразделения предприятия в Тольятти — производство автомобилей на платформе В0 (Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero) и сборочно-кузовное производство Kalina (Granta), сообщил паблик «Нетипичный АВТОВАЗ». В таком режиме ПАП В0 (производство автомобилей на платформе B0) пробудет по 5 октября включительно, СКП Kalina — по 6 октября включительно.

Lada Niva продолжат собирать по обычному расписанию — в одну смену продолжительностью 8 часов.

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За последние несколько месяцев АВТОВАЗ не раз приостанавливал производство автомобилей, связано это с нехваткой электронных компонентов. По самым скромным прогнозам, дефицит, вынуждающий производителей останавливать конвейеры, продлится до весны 2022 года. Проблема возникла на стороне поставщика электроники и рулевых систем — концерна Bosch, ранее выяснил «Коммерсант».

Проблемы с недопоставками комплектующих наблюдаются и на предприятии «Lada Ижевск», где выпускают семейство Lada Vesta.

Фото: АВТОВАЗ

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