На чем теперь ездит ваш учитель

Ко Дню учителя появился рейтинг самых любимых ими автомобилей, за которые они «проголосовали» рублем.

Материалы по теме Какие машины мы на самом деле ищем в интернете?

Оказалось, что в этом году более 40% учителей купили новенький автомобиль марки Hyundai. Об этом сообщает РГС Банк, ссылаясь на свою статистику по автокредитованию. Среди подержанных машин особой популярностью пользуется Kia. Чаще учителя, видимо, не желая переплачивать, предпочитают подержанные автомобили (58% выданных кредитов) и в 42% случаев берут новые машины.

Решив купить новый автомобиль, 41% учителей останавливают выбор на моделях Hyundai, 24% — на Kia и 13% — на Ладах. Средний размер кредита на Hyundai при этом составляет 1,14 млн рублей. При покупке Kia учителя, в среднем, берут в кредит 1,15 млн рублей, а приобретая Ладу — 648 тысяч рублей.

Материалы по теме Неожиданно: эти бренды уже почти не продают машины на «механике»

Решив брать машину с пробегом, учителя, в 13% случаев, останавливают свой выбор на машинах Kia. Чуть реже (но тоже в 13% случаев) они предпочитают Лады. На третьем месте с отставанием всего на один автомобиль идет бренд Hyundai. При этом для покупки Kia учителя берут в кредит 651 тысячу рублей. Для покупки Hyundai им не хватает 601 тысячи, а от обладания Ладой их отделяет всего 446 тысяч рублей.

Три года назад, когда автомобили были дешевле, учителя брали в кредит на новую машину 756 тысяч рублей, а для покупки подержанной было достаточно суммы около 366 тысяч рублей.

С 2022 года учителя станут особой категорией граждан, для которых будут созданы специальные льготные программы автокредитования.

«За рулем» теперь можно читать в Instagram .

Фото: Depositphotos