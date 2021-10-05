Видео из культурной столицы: мотоциклист вручает окурок автомобилисту

Интересный эпизод на дорогах Санкт-Петербурга заснял один автолюбитель на свой видеорегистратор. Перед его машиной на перекрестке остановился мотоцикл, а рядом с ним — автомобиль. На первых секундах ролика мы видим, как очень близко к мотоциклисту, едва ли не под переднее колесо байка, приземляется окурок, брошенный из окна машины.
Некоторое время мотоциклист раздумывает, как поступить, а потом, очевидно, начинает переговоры — видимо, ему не понравилось, что на дорогу приземлился тлеющий окурок, да еще и в непосредственной от него близости. А спустя еще несколько мгновений он ставит байк на подножку, слезает с него, берет окурок в руки и несет к автомобилю.
Дойдя до машины, байкер вполне вежливо, но решительно протягивает бычок его «автору» в открытое окно. Водитель открывает дверь и продолжает полемизировать, однако мотоциклист столь непреклонен, что курильщик практически сразу соглашается забрать свой мусор обратно. Обмен мнениями по сложившейся ситуации продолжается между двумя петербуржцами даже когда один из них возвращается к мотоциклу, но результат остается неизменным: окурка на дороге больше нет.
А окончательно разрешил ситуацию зажегшийся зеленый — каждый поехал своей дорогой.
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Видео: ВКонтакте / Главная дорога