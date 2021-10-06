МВД против обязательных диагностических карт

Водители не должны возить их с собой, и за отсутствие этой бумаги на руках штрафовать нельзя, считают в министерстве.

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Союз операторов техосмотра предлагает включить диагностическую карту в перечень обязательных документов, которые должны всегда иметь при себе водители. Это, например, права, СТС, полис ОСАГО. За отсутствие документов из этого списка положен штраф от 500 рублей, согласно ст. 12.3 КоАП РФ.

МВД это предложение не поддержало, тем более что штрафовать за отсутствие карты операторы техосмотра хотели бы уже в этом месяце, пишет «Коммерсантъ». В министерстве указали, что данные о прохождении ТО можно проверить онлайн на соответствующих информационных ресурсах.

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Кроме того, в Госдуму уже внесен законопроект, который сделает техосмотр добровольным для легковых автомобилей и мотоциклов. Операторы техосмотра противятся этому всеми силами, так как от обязательности процедуры зависит их выручка.

Российский союз автостраховщиков встал на сторону МВД, напомнив, что оператором Единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО) является ГИБДД, инспекторы которой могут легко проверить наличие диагностической карты на автомобиль онлайн.

Отменят ли обязательный техосмотр? На этот счет есть сомнения.

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Фото: ТАСС