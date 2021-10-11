Эксперт рассказал, есть ли штраф за непройденный техосмотр

Для одной категории автомобилей он остается.

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Кратко напомним, что сейчас происходит с техосмотром. Еще до конца года его собираются отменить для физических лиц, но пока Госдума внесенный законопроект не рассмотрела. Постановлением Правительства в феврале текущего года был установлен полугодовой мораторий (срок действия диагностических карт был продлен), закончилась эта отсрочка 1 октября 2021 года. Некоторые из автовладельцев до сих пор могут вполне законно ездить с ранее выданными диагностическими картами, так как к окончанию срока нужно прибавить еще 6 месяцев.

Однако с 1 октября все стало как прежде, и с этой даты техосмотр требуется пройти. Раньше он был необходим при оформлении полиса ОСАГО, но с 22 августа эти два документа — техосмотр и полис — отвязали друг от друга.

Теперь самое интересное: обязанность пройти его для ряда автовладельцев наступает, а наказания за отказ в КоАПе — нет. Этот штраф (500–800руб.) так давно хотели ввести, что создалось полное ощущение, что он уже действует, а на самом деле для физлиц его нет.

Комментирует юрист Сергей Смирнов (эксклюзивно для «За рулем»)

— Действительно, в КоАП РФ не было никакой ответственности за отсутствие техосмотра. Имеющаяся норма (часть 2 статьи 12.1 КоАП РФ) относится исключительно к водителям такси, автобусов и грузовиков, оборудованных для перевозки людей, а также к транспортным средствам, перевозящим опасные грузы.

Конечно, если закон о техосмотре будет изменен, то штраф для обычных водителей, который должен появиться в марте 2022 года, будет предусмотрен, но только для покупателей автомобилей старше 4 лет. Опять же при условии, что и это предложение пройдет Госдуму.

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В подтверждение его слов приводим выдержку из части 2 статьи РФ 12.1 КоАП РФ:

Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места для водителя), специализированным транспортным средством, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли государственный «технический осмотр» или «технический осмотр», влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей.

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Таким образом, подчеркиваем, сейчас для физлиц штрафа нет, существует он только для коммерческих автомобилей. Так что если автовладелец, не имея на руках актуальной диагностической карты, все же решает дождаться обещанной отмены техосмотра, наказать его за это по нынешнему законодательству не могут. Даже если представить, что инспектор ГИБДД по какой-то своей инициативе решит «пробить» диагностическую карту по своей базе (что маловероятно) и выяснит, что конкретный автомобиль техосмотр не проходил. Ну просто не существует такого наказания, так как в статье 12.1 КоАП оговорены штрафы за отсутствие ТО только для коммерческого транспорта.

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