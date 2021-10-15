Lexus представил двухместный внедорожник

Еще одной интересной особенностью автомобиля стал водородный двигатель.

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Вчера Lexus представил флагман модельного ряда — внедорожник LX. В конце презентации компания решила всех подразнить и показала концепт двухместного внедорожника.

Автомобиль имеет водородный двигатель, выхлоп которого — обычная вода. Других подробностей об автомобиле нет. В видео показано, как машина едет по лесу, преодолевая глубокие лужи и штурмуя грязь. Это очень интересный концепт, в элегантном и приятном дизайне… Но сомнительно, что Lexus хочет выйти на рынок багги и мотовездеходов.

Возможно, багги понадобилось для представления водородного двигателя внутреннего сгорания. Кстати, Toyota в начале этого года представила 1,6-литровый трехцилиндровый водородный двигатель с турбонаддувом, которым был оснащен седан Corolla.

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Электромобили представляются будущим мобильности, но некоторые автопроизводители продолжают разрабатывать водородные машины. В этом году на Мюнхенском автосалоне мы видели водородный BMW iX5, а также слышали заявление Hyundai: компания активно инвестирует в технологии, работающие на альтернативном топливе. А в прошлом году Daimler и Volvo начали выпускать грузовики и автобусы с водородным двигателем. Есть такие разработки и у отечественных производителей грузовой техники.

А еще у Тойоты есть водородный Mirai, и ходят слухи, что в 2025 году появится Prius с водородным двигателем.

В скором времени фамильный дизайн Lexus должен измениться, и вот как будут выглядеть автомобили бренда.

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Фото, видео: YouTube