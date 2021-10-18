Названа цена обслуживания Aurus Senat

Официальный дилер марки назвал примерную стоимость первого ТО и цену одного нормочаса.

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Первые автомобили Aurus отправились частным покупателям, которые максимум через год должны провести первое техобслуживание этих машин. Это будет не самое дорогое ТО, но обойдется оно примерно в 80–100 тысяч рублей, как заявил директор автосалона «Aurus Авилон» Андрей Михедов.

«Если мы исходим из стоимости нормочаса 10,5 тысяч рублей для наших постоянных клиентов и закладываем на выполнение всех работ три-четыре часа, то примерно столько же или чуть больше (на 10–15%) клиент должен будет потратить и на расходные материалы», — цитируют «Известия Андрея Михедова.

Если автомобиль покупался у другого дилера, то стоимость нормочаса составит 12 тысяч рублей, а цена ТО увеличится до 100 тысяч рублей. При этом не будет никакой разницы, бронированная версия седана приехала на ТО или нет.

«Суммы будут сопоставимы, поскольку мы говорим про расходные материалы, а они практически идентичны. Это тот же двигатель, то же количество моторного масла, такой же фильтр», — уточнил Андрей Михедов.

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Стоимость обслуживания машин подобного класса сложно узнать, так как многие марки, например Ferrari или Rolls-Royce, предоставляют своим покупателям «бесплатное» обслуживание купленных автомобилей на протяжении нескольких лет — стоимость ТО просто заложена в цену приобретаемых машин. Но Bentley придерживается традиционного подхода к техобслуживанию, а стоимость ТО автомобилей этой марки составляет от 71 тысячи рублей. Обслуживание же Lamborghini Urus стоит от 69 тысяч рублей. То есть цена обслуживания Aurus Senat вполне сопоставима со стоимостью обслуживания автомобилей того же сегмента.

Видео, в котором рассказывается об устройстве Aurus Senat, вы найдете здесь.

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Фото: Aurus