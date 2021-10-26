Рассказали, как и кто создает цвета для Lada

Бывает, что из 40 предложенных оттенков из тестовой партии в работу идет лишь один.

Материалы по теме Директор по дизайну Lada рассказал о планах на Ниву

Цвет все чаще играет роль приманки и крючка для покупателя, поэтому работа над ним крайне важна. Работают над цветами на АВТОВАЗе в отделе цвета материалов, декоративных покрытий и графических проектов. Цвета там находятся в постоянной ротации. Специалисты отдела рассчитывают, какие цвета войдут в моду, будут востребованы.

Мода диктует спрос

Мода на цвета — не миф. В основном, определяют ее разработчики эмалей, глобальные концерны, которые этим занимаются. Например, в Basf говорят, что зеленый будет входить в моду. В этом смысле Lada попала в тренды: пример тому цвет «Амазония» для Lada Niva Travel. Традиционно хороший спрос на натуральные цвета.

Как работают над оттенками

От отбора эмалей до запуска у производителя проходит приблизительно полгода. За это время делают тестовые окрашивания на металле и пластике, на отдельных деталях и целых автомобилях, проводят исследования в лабораториях и полигонах.

Материалы по теме Это изменит все! Штрафы ГИБДД привяжут к реальным зарплатам и пенсиям

По итогам оценки тестовой партии Lada может обрести новый цвет, однако случается, что из 40 предложенных оттенков в работу идет лишь один.

Названия цветов

Это отдельная история. К примеру, хит прошлого — «колумбийская зелень» всего лишь перевод нейминга Colombian greens, а названия цветов Приоры — дань космической теме. Сейчас, по признанию специалистов, над наименованиями думают не так концептуально, главное, чтобы название было коротким и отражало суть. Расширение гаммы теперь ведется совместно с коллегами из группы Renault. Совсем скоро мы увидим результаты на новых моделях.