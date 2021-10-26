Назвали лучшее время для продажи и покупки автомобиля

Совет прост: лучшее время — это сейчас. И вот почему.

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Машины в России дорожают постоянно, и нет смысла ожидать, что они подешевеют. Дефицит автомобилей и комплектующих продолжит сохраняться в отрасли в ближайшие месяцы, что, скорее всего, снова подстегнет цены. До конца 2021 года машины еще подорожают, рассказал агентству «Прайм» руководитель отдела продаж одного из подразделений компании «Авилон» Павел Червяков.

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Продавать автомобиль сейчас тоже выгодно, так как вторичный рынок достаточно быстро реагирует на ситуацию на рынке новых — тут сразу же повышаются цены. А вот обмен машин, по словам эксперта, лучше производить «в моменте»: продать свой и сразу же купить новый.

Если, например, продать сейчас и купить только через 4–5 месяцев, то может получиться так, что автовладелец продешевил, через какое-то время его автомобиль стоил бы дороже, а в добавок подросли в цене и новые машины.

Скидок в ближайшие месяцы покупателям ждать не стоит, так что откладывать покупку на более поздний срок не имеет смысла.