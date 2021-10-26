Дефект автомобиля или разводка на АЗС?

Часто в неисправностях автомобилей винят их производителей. Так произошло и с Lada Niva Travel, неисправности которой посвящен видеоролик, привлекший наше внимание. На видео хорошо видно, что при заливании топлива в бензобак оно выплескивается обратно.

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Настя Туман купила своему отцу Ниву, но та уже через тысячу километров начала вести себя подозрительно — на приборной панели загорелся «чек», а заливаемый в бак бензин начал выплескиваться обратно.

С «чеком» дилер разобрался, выявив низкий заряд аккумулятора, а вот с плюющимся бензином дела обстояли сложнее.

Опросив владельцев Lada Niva Travel и Chevrolet Niva, мы выяснили, что с подобными проблемами никто из них не встречался, а один фанат модели заявил, что:

«Не встречал такого на своих девяти Шевиках».

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Есть предположение, что проблема заключается в пузырении бензина на конкретной заправке. Его можно специально смешивать с воздухом, чтобы продавать меньше топлива за большие деньги. Чтобы снизить пузырение топлива, люди рекомендуют наклонять заправочный пистолет, как это сделал работник АЗС в видеоролике, и не вставлять его до упора, прижимая скобу подачи топлива до конца.

Но при заправке подменной Нивы в видео бензин не выплескивался из горловины бензобака. Следовательно, проблема в самой горловине?

Конфигурация горловины имеет в данном случае значение, хоть и не решающее, считает эксперт «За рулем» Иннокентий Кишкурно:

«Если есть значительный изгиб горловины, то склонный к пузырению бензин будет пузыриться охотнее. С другой стороны, совсем прямые горловины на современные автомобили не устанавливают».

Что думают о салоне Lada Niva Travel в Америке? Считают, что это смешно.

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Фото, видео: YouTube