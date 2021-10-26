Дефект автомобиля или разводка на АЗС?

Настя Туман купила своему отцу Ниву, но та уже через тысячу километров начала вести себя подозрительно — на приборной панели загорелся «чек», а заливаемый в бак бензин начал выплескиваться обратно.
С «чеком» дилер разобрался, выявив низкий заряд аккумулятора, а вот с плюющимся бензином дела обстояли сложнее.
Опросив владельцев Lada Niva Travel и Chevrolet Niva, мы выяснили, что с подобными проблемами никто из них не встречался, а один фанат модели заявил, что:
«Не встречал такого на своих девяти Шевиках».
Есть предположение, что проблема заключается в пузырении бензина на конкретной заправке. Его можно специально смешивать с воздухом, чтобы продавать меньше топлива за большие деньги. Чтобы снизить пузырение топлива, люди рекомендуют наклонять заправочный пистолет, как это сделал работник АЗС в видеоролике, и не вставлять его до упора, прижимая скобу подачи топлива до конца.
Но при заправке подменной Нивы в видео бензин не выплескивался из горловины бензобака. Следовательно, проблема в самой горловине?
Конфигурация горловины имеет в данном случае значение, хоть и не решающее, считает эксперт «За рулем» Иннокентий Кишкурно:
«Если есть значительный изгиб горловины, то склонный к пузырению бензин будет пузыриться охотнее. С другой стороны, совсем прямые горловины на современные автомобили не устанавливают».
- Что думают о салоне Lada Niva Travel в Америке? Считают, что это смешно.
- «За рулем» теперь можно читать в Instagram.
Фото, видео: YouTube