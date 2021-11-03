Skoda показала новый Rapid — журнал За рулем

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Skoda показала новый Rapid

Премьера автомобиля состоится только 18 ноября, но уже сейчас видно, что он собой представляет.

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Rapid был снят с производства в Европе в конце 2019 года. Тогда его заменила модель Scala. У нас автомобиль по-прежнему продается под названием Rapid. Это имя он носил и в Индии, но теперь новое поколение модели будет продаваться там под названием Slavia — так назывался первый велосипед Skoda, выпущенный отцами-основателями компании Вацлавом Лаурином и Вацлавом Клементом в 1896 году.

Новая Slavia построена на платформе MQB A0-IN, которая использовалась и при создании кроссовера Kushaq, и должна иметь много общего с Volkswagen Virtus, продающимся в Латинской Америке под именем Polo.

Skoda показала новый Rapid

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Длина новинки составит 4541 мм, ширина — 1752 мм, а высота — 1487 мм. Колесная база растянется до 2651 мм.

Оснащаться Slavia будет только бензиновыми двигателями, среди которых 1-литровый турбомотор мощностью 115 л.с. и 1,5-литровый агрегат с технологией отключения цилиндров, тоже турбированный, мощностью 150 л.с. В паре с ними будут устанавливаться 6-ступенчатая механическая коробка передач или 7-ступенчатый робот DSG.

Skoda показала новый Rapid

Продажи новой Skoda Slavia начнутся в следующем году, но пока в Индии.

Изображения: Skoda

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Отзывы о Skoda Rapid (11)

Skoda 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.

Недостатки:

замечены не были

Комментарий:

АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений — могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же,...

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