ГИБДД объявила массовые рейды на нетрезвых водителей

Нетрезвое вождение по-прежнему самое социально опасное нарушение на российских дорогах, напоминает МВД Медиа и советует водителям не расслабляться, несмотря на позитивную статистику.
За 10 месяцев текущего года количество ДТП с участием водителей в состоянии опьянения снизилось на 19,7% (9942) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Погибших в них людей стало меньше на 18,5% (2554, из них 79 детей), раненых — на 19,8% (13 195, среди них 822 ребенка).
Тем не менее, Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть ни в период праздников и нерабочих дней, ни в какое-либо другое время. Напротив, сейчас, в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах, контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции будет особенно строг. Сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме.
В период ноябрьских праздников и нерабочих дней запланировано проведение массовых проверок и спецопераций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения.
ГИБДД напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом виде лишают прав на срок до двух лет и штрафуют на 30 тысяч рублей, за повторное нарушение грозит уже уголовная статья.
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