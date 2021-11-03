Роторный двигатель вернулся

Им будет оснащаться вовсе не Mazda, как можно было бы предположить. И даже не автомобиль.

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Автомобили с роторными двигателями не выпускаются с 2012 года, когда с конвейера сошла последняя Mazda RX-8. Вскоре роторные Мазды должны появиться вновь, но там мотор будет уже частью гибридной установки. Раньше должен выйти Crighton CR700W — роторный мотоцикл. Кстати, стоить он будет немало — 85 000 фунтов стерлингов, или около 8,4 млн рублей.

Двигатель мотоцикла имеет одну из самых высоких удельных мощностей среди атмосферных двигателей в мире. При объеме всего 690 кубиков мощность мотора составит 220 л.с. при 10 500 об/мин. Это 319 л.с. на литр. Для сравнения, большинство гоночных мотоциклов MotoGP развивают мощность около 300 л.с. на один литр.

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У роторного двигателя много преимуществ. Во-первых, он очень компактный и в нем меньше деталей. Мотор Crighton состоит всего из трех. При этом вес агрегата составляет лишь 24 кг, а вместе с 6-ступенчатой коробкой передач — 43 кг.

Шасси байка сделано из легкого алюминиевого сплава серии, а колеса — из углеродного волокна Dymag. В итоге CR700W весит всего 129 кг. Для сравнения, легкий и мощный Ducati Superleggera V4 весит 152 кг.

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Также от роторного двигателя исходит меньше вибрации, и они созданы для работы на высоких оборотах, что делает их идеальными для гонок. А еще у них особый звук выхлопа. Именно это и обещают в компании Crighton — легкость, плавность и звук.

Собираться мотоциклы будут вручную, а выпустят всего 25 экземпляров CR700W. То есть, это уже коллекционная модель, которая с годами будет становиться только дороже.

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Фото: Crighton, Сергей Канунников