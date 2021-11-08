АВТОВАЗ признался, откуда взят дизайн Нивы

«Разъем капота и крыла, поясная линия - родство автомобилей заметно...»

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2021 год для крупнейшего отечественного производителя проходит под знаком смены курса в поисках фирменного стиля. В декабре 2020-го Стива Маттина на посту главного дизайнера сменил Жан-Филипп Салар из Dacia, но пока все, что мы знаем о будущем дизайне Lada — это тизер Нивы третьего поколения. Тем не менее, АВТОВАЗ часто публикует промо-материалы о работе штатных дизайнеров, а также рассказывает о дизайне Lada в целом.

В частности, свежий номер корпоративной газеты «Волжский автостроитель» (№ 10 (67), 21 октября) в статье «Lada: мировые тренды дизайна на российской почве» повествует о том, что облик отечественных машин всегда опирался на мировую моду, коррелировал с последними течениями...

ВАЗ-2121 Нива

Так, одним из трендов 1970-х годов была концепция комфортного внедорожника, напоминает автор, а советская Нива перенесла его в сегмент бюджетных автомобилей, отличаясь несущим кузовом, постоянным полным приводом и независимой передней подвеской.

FIAT 127 Special

А дизайн автомобиля был навеян еще одной новинкой тех лет — FIAT 127, который получил титул «Европейский автомобиль 1972 года». Разъем капота и крыла, поясная линия — родство автомобилей заметно, хотя дизайн Нивы все же можно назвать самобытным», — говорится в статье «ВА».

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Также источник замечает, что итальянский прототип Нивы выпускался 16 лет, а Нива производится по сей день, «во многом благодаря лаконичному, всегда актуальному дизайну».

Напомним, что автором изначального облика двух поколений Нивы, ВАЗ-2121 (выпускалась также как Lada 4x4, сейчас — Lada Niva Legend) и ВАЗ-2123 (производилась под именем Chevrolet Niva, после рестайлинга — Lada Niva Travel) является советский и российский дизайнер Валерий Семушкин.

В октябре 2021 года Жан-Филипп Салар рассказал о планах на новое поколение Нивы и заявил, что его команда собирается сделать «нечто по-настоящему крутое».

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Фото: «За рулем», FIAT, Renault Group